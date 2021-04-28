Волгоград, , 09:25 — REGNUM Переливную плотину, построенную в рамках национального проекта «Экология» за 169 млн рублей, прорвало 27 апреля на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Гидротехническое сооружение было сдано в декабре 2020 года.

Видео с места прорыва появилось в социальных сетях. По словам местных жителей, вода размыла береговой грунт и поломала бетонные плиты сооружения.

Николай Трегубов. «Сейчас же половодье, вот как раз заехал посмотреть, как плотина держит воду. Ее уже смывало, когда стройка ещё шла. Они совершили ту же ошибку, как и в прошлый раз, из-за которой плотину прорывало. Они грунт берега трогали, а потом это всё засыпали. Представляете, сколько лет должно улежаться, чтобы вода не смогла размыть грунт? А это свежий грунт», — рассказал изданию « V1.ru » житель хутора Репино

По данным облкомприроды, длина плотины составила 83 метра, ширина — 6,5 метров. Она должна обеспечивать прирост полезной ёмкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысячи кубометров, пополнять подземные водоносные горизонты, повысить уровни воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.