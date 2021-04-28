Волгоград, 28 апреля 2021, 09:25 — REGNUM Переливную плотину, построенную в рамках национального проекта «Экология» за 169 млн рублей, прорвало 27 апреля на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Гидротехническое сооружение было сдано в декабре 2020 года.
Видео с места прорыва появилось в социальных сетях. По словам местных жителей, вода размыла береговой грунт и поломала бетонные плиты сооружения.
По данным облкомприроды, длина плотины составила 83 метра, ширина — 6,5 метров. Она должна обеспечивать прирост полезной ёмкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысячи кубометров, пополнять подземные водоносные горизонты, повысить уровни воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.