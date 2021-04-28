Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от либертарианской партии «Гирчи» решили создать телестудию «Парламент ТВ», которая будет работать в здании законодательного органа. Об этом 27 апреля сообщил один из лидеров партии Яго Хвичия в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Представьте, что депутаты внесут на рассмотрение в парламент законопроект, и мы вместе с ними в студии обсудим это, — рассказал Хвичия. — Двое человек сядут и в течение часа полностью пояснят тему».

Как отметил представитель «Гирчи», каждый депутат сможет рассказать о своей инициативе на новом телеканале.

Стоит отметить, что «Гирчи» в парламенте представляют три депутата. Партия ранее запустила своё телевидение Girchi TV.