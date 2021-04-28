Бухара, Узбекистан, , 09:19 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в Узбекистан архивные документы о вкладе этой республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны. Об этом Шойгу заявил 28 апреля на переговорах с главой минобороны Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре.

Сергей Шойгу «Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи».

После этого Шойгу предложил своему коллеге приступить к обсуждению «актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу на переговорах с Курбановым заявил, что министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства в военной области до 2025 года. Шойгу отметил, что программа выведет военное сотрудничество двух стран на новый уровень и придаст ему системный характер.

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