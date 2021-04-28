Уфа, , 09:19 — REGNUM Почти 500 человек обратились в медучреждения Башкирии по поводу присасывания клещей в 2021 году. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Сообщается, что согласно данным на 26 апреля 2021 года специалисты провели акарицидные обработки на территориях площадью 312,4 га, при этом в г. Уфе было обработано 254,1 га территорий. Всего в Башкирии планируется провести акарицидные обработки на площади порядка четырех тысяч га.

Отмечается, что в Башкирии открылись пункты, в которых принимают и проводят исследования клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями.

Согласно данным на 26 апреля текущего года, в медорганизации республики по поводу присасывания клещей обратились 485 человек, при этом за аналогичный период прошлого года к медикам обратились 256 человек.