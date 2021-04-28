Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг обвинения в том, что специальный посланник президента США по климату Джон Керри во время пребывания на посту госсекретаря при Бараке Обаме предоставил Ирану информацию об израильских военных операциях. Об этом Блинкен заявил в интервью CNN.

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«Это полная чушь, — подчеркнул государственный секретарь США. — Очень жаль, что это используется в политических целях».

Блинкен добавил, что опубликованные заявления «были настолько «секретными», что о них тогда писала вся пресса».

Напомним, Керри обвинили в том, что в 2018 году он информировал иранских официальных лиц по меньшей мере о 200 поддерживаемых Израилем нападениях на иранские объекты в Сирии. Эти обвинения были выдвинуты министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в просочившейся в прессу аудиозаписи.

Керри, как и администрация нынешнего президента США Дзожефа Байдена, отрицал, что поделился этой информацией с министром иностранных дел Ирана, однако республиканцы призвали к расследованию этого инцидента и отставке Керри.

Напомним, ранее ряд американских и иранских СМИ, включая газеты The New York Times и Iran International, опубликовал якобы «секретное» интервью министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором были представлены фрагменты его беседы с экономистом Саидом Лилязом в марте 2021 года. В ней министр жалуется, что иранский Корпус стражей Исламской революции (элитные части ВС) якобы вмешивался во внешнеполитические отношения Тегерана, игнорируя позицию МИД республики.

Кроме того, в интервью Зафир критически отзывался о России и её роли в ядерной сделке, бывшем командующем КСИР генерале Касеме Сулеймани, а также рассказал, что Керри передал ему информацию об антииранских действиях Израиля.