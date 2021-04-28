Москва, , 09:18 — REGNUM В России на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» создадут Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования на мировые инфекционные угрозы планируется открыть к концу 2021 года.

Основные направления работы Сотрудничающего центра ВОЗ — разработка требований к мобильным лабораториям, обучение специалистов из стран евразийского региона, а в случае вспышек инфекций участие в спецмиссиях ВОЗ для помощи пострадавшим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ВОЗ и Роспотребнадзора договорились провести международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования.

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