Кызыл, , 09:17 — REGNUM За минувшую неделю в Туве зарегистрировали 64 случая нападения клещей на людей. В числе пострадавших 27 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Рост обращений в сравнении с предыдущим периодом составил 20,8%. За аналогичный период 2020 года отмечено 36 обращений», — добавили в минздраве.

Наиболее активны клещи на территориях Барун-Хемчикского, Тандынского районов, а также города Кызыла. Всего с начала сезона в республике 143 человека обратились к врачам по поводу присасывания клещей.

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