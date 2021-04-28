Чебоксары, 28 апреля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Двое учащихся чебоксарской школы № 40 стали абсолютными победителями XXVII Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». Их исследования были признаны лучшими в секциях «Лингвистика» и «Родословие», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгения Пахмутова Именные знаки отличия

Очный этап федерального конкурса прошёл в Москве. В нём приняли участие победители заочного тура. Из Чувашии абсолютными победителями стали два ученика из чебоксарской школы № 40: первоклассница Таня Турханова и пятиклассник Миша Турханов, научными руководителями которых являются Надежда Ромашенькина и Вера Егорова.

Таня признана лучшей в секции «Лингвистика», представив исследование о вреде плохих слов. Миша победил в секции «Родословие» с поисковой работой о без вести пропавшем прадеде «Герой нашей семьи — участник Вяземской оборонительной операции». Победители награждены дипломами и именным золотым знаком отличия «Первые шаги в науке».

Отметим, что Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» учреждён в 2007 году и проводится ежегодно при содействии органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования.