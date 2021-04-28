Казань, , 09:18 — REGNUM В Татарии в прошлом году 33 несовершеннолетних заболели коклюшем по причине отказа родителей от прививок. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам спикера, в республике с 1995 года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, полиомиелита и краснухи. Имеются единичные случаи паротита непривитых граждан, один был зарегистрирован в 2020 году. Острый вирусный гепатит у детей не выявляют с 2010 года, добавила руководитель ведомства.

В настоящее время в Татарии зарегистрировано порядка 60 тыс. отказов от прививок. Медикам удалось отговорить 15 тыс. человек и они прошли вакцинацию.

В национальный календарь обязательных прививок входит вакцинация от 12 инфекций. Только от гриппа в текущем году привили 61% населения. Ежегодно в республике прививки делают порядка 2 млн человек и уже 15 лет случаев серьезных поствакцинальных осложнений не зарегистрировано, уточнила Патяшина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 27 апреля привились от коронавируса 234 053 жителя. Полностью завершили вакцинацию 144 029 человек.

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