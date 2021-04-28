Лондон, , 09:18 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley выпустит новые автомобили из отдельной серии R-Type Continental, посвященную ретро-карам 50-х годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По своей сути модели R-Type Continental станут ретро-копией старинных автомобилей марки. В общей сложности командой Classics в подразделении Bentley Mulliner будет собрано только 12 таких автомобилей. Их изготовят в течение следующего года.

Чтобы максимально приблизить копии к оригиналу, специалисты будут использовать данные, собранные путем разборки модели Team Blower №2, а также применят цифровое сканирование каждой отдельной детали.

Ранее компания Bentley представила в РФ серийные экземпляры модели Continental GT Mulliner. Автомобиль получил возможность персонализации по желанию покупателя.

Всего предусмотрено 88 вариантов персонализации салона автомобиля, в том числе и из шлифованного грецкого ореха.

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