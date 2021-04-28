Джакарта, , 09:13 — REGNUM В результате землетрясения в округе Сукабуми в Индонезии пострадали 13 домов, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве по управлению стихийными бедствиями Западной Явы признали, что получили сообщения об ущербе, причиненном землетрясением.

«Число пострадавших составляет 35 человек», — заявили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в округе Сукабуми в Индонезии.

Читайте также: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6