Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение числа нападений животных на людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В первом квартале 2021 года от укусов агрессивных животных (в большинстве случаев собак) пострадали 1482 человека, в том числе 301 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число покусанных жертв снизилось на 18%.

Добавим, в первом квартале 2020 года зафиксировано 1815 нападений животных на людей. Среди пострадавших было 436 детей.

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