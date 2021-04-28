Подгорица, , 09:30 — REGNUM Отношения между Черногорией и Таиландом основаны на взаимном уважении и дружбе двух народов при наличии дополнительных возможностей для их улучшения за счет развития сотрудничества в областях, представляющих общий интерес. Об этом, как сообщает черногорское новостное агентство Vijesti, заявил 27 апреля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на встрече с недавно назначенным послом Королевства Таиланд в Черногории Бхакаватом Танскулом.

Радулович поздравил собеседника с вступлением в должность, отметив, что в последующий период следует работать над углублением двусторонних связей, при этом особое значение имеет продвижение сотрудничества в области туризма, как катализатора экономического развития обеих стран.

Он также указал на возможность налаживания сотрудничества между портами Бар и Бангкок, с особым акцентом на выгодное географическое положение Бара как удобного хаба для размещения товаров из Таиланда в регионе и за его пределами.