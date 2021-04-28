Рига, , 09:08 — REGNUM Бюро омбудсмена Латвии выступило с пояснением вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса, которое еще больше запутало жителей страны. Об этом сообщил портал Diena, отметив, что за последнее время заметно выросло число таких обращений и вопросов.

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Пока единственной категорией населения, для которой вакцинация объявлена обязательной, являются служащие Национальных вооруженных сил (НВС). На прошлой неделе на Адажской военной базе ужа началась вакцинация размещенной в Латвии боевой группы НАТО под руководством Канады, а местных военнослужащих планируется привить в ближайшее время.

Хотя никаких санкций за отказ от вакцинации для военных не предусмотрено, не привитые военнослужащие ощутят косвенные последствия своего решения, предупредили представители минобороны.

В бюро омбудсмена отметили в этой связи, что любой человек имеет право отказаться от прививки, в том числе обязательной. Но, добавили местные правозащитники, в этом случае он должен понимать, что к нему могут применяться иные требования, чем к привитым сотрудникам. Например, он может быть назначен на другую работу, где меньше риск заражения, или проходит более частое тестирование. Естественно, она может оказаться менее выгодной с материальной точки зрения.

Такое право у работодателя есть, напомнили в бюро главного правозащитника Латвии.