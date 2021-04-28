Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении бывшего начальника иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД по региону. Он признан виновным в совершении коррупционных преступлений, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Экс-правоохранителю инкриминировали крупное взяточничество. Следствием и судом установлено, что в 2019 году полицейский потребовал от предпринимателя приобрести стройматериалы и возвести фундамент частного дома в селе Ивановка Оренбургского района. В противном случае сотрудник полиции угрожал привлечением к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции.

«Таким образом, за общее покровительство и попустительство по службе фигурант уголовного дела получил лично от предпринимателя взятку — строительные материалы и услуги неимущественного характера в виде фундамента для жилого дома, общая стоимость которого составляет более 350 тысяч рублей», — отметили в СУ СКР по Оренбургской области.

Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, факт преступления был выявлен и задокументирован сотрудниками полиции собственной безопасности ведомства.

Экс-полицейский свою вину не признал. В рамках уголовного дела арестовано имущество обвиняемого и его супруги на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Суд назначил бывшему начальнику отдела полиции четыре года лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывший правоохранитель лишен звания полковника полиции и оштрафован на 3,6 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.