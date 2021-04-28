Уфа, , 09:07 — REGNUM Завод по выпуску солнечных панелей для развития солнечных энергетических систем в Башкирии и за его пределами намерены построить в регионе. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на первом в текущем году заседании экспертного совета особой экономической зоны «Алга». На реализацию данного проекта необходимо направить более 1,5 млрд рублей. На заводе планируют создать 70 новых рабочих мест.

Отмечается, что емкость данного рынка очень высокая: особо перспективными являются территории на юго-востоке и юге России. Инвестор намерен вывести производство на проектную мощность в конце 2022 года.

На заседании также обсудили создание завода по производству поворотных опор для солнечных панелей, которые нужны для постоянного изменения ориентации панелей относительно солнца. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить около 860 млн рублей, также планируется создать 50 новых рабочих мест. Старт производства планируется дать в 2022 году.

Отмечается, что данные проекты будут способствовать развитию безуглеродной энергетики, а также увеличению выработки экологически чистой энергии и развития децентрализованного энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии Худолазское известняковое месторождение может стать сырьевой базой для Башкирской содовой компании.