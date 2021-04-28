Подгорица, , 09:06 — REGNUM 27 апреля был совершён испытательный перелёт самолета новой авиакомпании Черногории — «To Montenegro». Таким образом, 28 апреля данная авиакомпания получила разрешение на совершение полётов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Ожидается, что 29 апреля этой авиакомпании будет выдана лицензия на техническое освидетельствование. Это означает, что этот авиаперевозчик с этой недели будет в распоряжении властей Черногории и сможет, например, заняться перевозкой вакцин от коронавируса. Раннее транспортире вакцин в Черногорию осуществляли иностранные компании.

Самолет, однако, еще не получил лицензию на коммерческие рейсы, так как теперь последует проверка на готовность компании к перевозке пассажиров. Эта проверка включает в себя лицензирование не только полетов, но и на всего штата сотрудников компании.

Напомним, эта авиакомпания была основана в конце 2020 года, после того, как министерство капитальных инвестиций Черногории 24 декабря объявило, что больше не может финансировать помощь авиакомпании «Montenegro Airlines».