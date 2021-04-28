Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Жители Тбилиси стали массово записываться на вакцинацию от COVID-19 препаратом из Китая Synopharm. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Регистрация на эту вакцину стала доступна 27 апреля. Записаться можно было на даты с 5 по 14 мая. По данным журналистов, за два часа все места на вакцинацию в больницах Тбилиси были забронированы.

Сообщается, что в регионах Грузии интерес к китайской вакцине гораздо слабее. В провинциальных клиниках можно свободно записаться на вакцинацию этим препаратом.

Напомним, в Грузии с 15 марта идёт вакцинация от COVID-19. Используются препараты Pfizer и AstraZeneca. По последним данным, в стране вакцинировано 59 тыс. человек. Всего планируется привить от 1,7 до 1,9 млн человек.

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