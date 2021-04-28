Хасанский район, Приморский край, , 09:05 — REGNUM В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум человекам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в прокуратуре региона.

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Трагедия случилась в июле 2018 года — двое отдыхающих оплатили полёт на парашюте над морем. Из-за отсутствия фиксации к страховочному жилету и подвесной системе парашюта люди упали с высоты и ударились о поверхность воды.

Подсудимый пытался оказать помощь пострадавшим мужчине и женщине, вытащил их на борт лодки, доставил на берег, однако от полученных травм они скончались.

Мужчина признал вину, ранее выплатил 500 тыс. рублей родственникам погибших. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Канады выжила после падения с высота 1,5 км из-за нераскрывшегося парашюта.