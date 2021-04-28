Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В Улан-Удэ минувшей ночью произошёл пожар, в котором пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. К моменту прибытия пожарных, частный деревянный дом был объят пламенем, сообщает портал «Байкал-Daily».

Хозяева эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей. Двое получивших ожоги молодых людей были отпущены после оказания первой медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован спустя 19 минут. В работах были задействованы 18 человек, а также три единицы техники. Общая площадь возгорания составила 54 кв. метра — сгорели крыша дома и веранда По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля при тушении пожара в 4-этажном доме в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии найдены тела трёх человек. Прибывшие на место пожарные спасли пять жильцов.

Читайте также: В Бурятии при пожаре в 4-этажном здании погибли три человека