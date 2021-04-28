Берлин, 28 апреля 2021, 08:59 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 22 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в Институте Роберта Коха.
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Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 3 332 532 случаев.
От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 82 280 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Германии выявили 11 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закупка Берлином российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» станет возможна только после регистрации препарата в ЕС.
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