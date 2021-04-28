Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанут трое жителей, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 2,4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Один из обвиняемых — директор конторы, «занимающейся оказанием консультационных и иных услуг в сфере кредитования». По версии следствия, он вовлёк свою знакомую в поиск жителей. которые могли бы стать номинальными заёмщиками в кредитных фирмах. Такие граждане предоставляли недостоверные документы для получения кредита. Позже заёмщики начинали процедуру банкротства.

Группе удалось похитить средства на сумму свыше 2,4 млн рублей. Также они покушались ещё на более 1,2 млн рублей, но планы сорвались из-за того, что банк отказал в предоставлении кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники обманули профессора уральского вуза, которая отдала им 1,3 млн рублей.

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