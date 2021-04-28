Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Формирование нового состава правительства Ставрополья завершено. В целом все кандидатуры уже утверждены, требуются лишь согласования федеральных профильных ведомств по ряду из них. Об этом сообщил 27 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе очередного прямого эфира с жителями региона.

Он также рассказал, что объявленная им антикоррупционная проверка в органах власти края закончена на предыдущей неделе, 23 апреля.

«Правительство назначено, но есть ряд должностей, которые должны получить согласования по профильным ведомствам. А также есть ряд министров, кандидатуры которых получают согласование в профильных ведомствах на федеральном уровне», — приводит слова Владимирова ГТРК «Ставрополье».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку после задержания 12 марта вице-премьера Александра Золотарева, которого обвиняют в получении взяток. Глава субъекта РФ сообщил тогда, что новый состав правительства будет сформирован лишь по итогам антикоррупционной чистки.

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