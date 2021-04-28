Барнаул, , 08:57 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю только в конце апреля 2021 года отреагировало на многочисленные жалобы граждан по поводу резкого увеличения стоимости поставки бытового газа. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении ОАО «Алтайкрайгазсервис» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

Антимонопольщики напомнили, что размер платы за доставку газа в баллонах потребителю не регулируется и формируется компанией-поставщиком самостоятельно.

При анализе выяснилось, что средняя цена поставки для потребителей края с 2020 года увеличилась в четыре раза, так доставка 27 — литровых баллонов выросла с 75 руб. до 297,09 руб., 50 — литровых баллонов — со 150 руб. до 594,18 руб.

«Есть основание полагать, что на фоне экономической ситуации, для компенсации недополученных доходов общество необоснованно завысило цену на доставку бытового газа. По нашей информации, цена на данную услугу, сформированная ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с января по апрель, существенно превышает сумму необходимых для реализации этой услуги расходов и прибыли», — пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

Первое заседание по делу назначено лишь на 19 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько месяцев жители Алтайского края пишут губернатору Виктору Томенко о чрезмерно повысившихся ценах на газ. В аккаунтах главы региона («ВКонтакте» и «Одноклассниках») можно найти множество вопросов по этой теме.

«Мне бы хотелось получить ответ на вопрос: почему цены на газ в баллонах растут каждый месяц? Это что? Испытывают терпение народа? Нам-то откуда брать деньги? Пенсии подняли на 500—1000 рублей, а всё кругом дорожает с бешеной скоростью. Кому как не губернатору следить за этим?», — возмущаются жители Красногорского и Залесовского районов.

«Поясните пожалуйста большой балон газа стоил 800 р, а сейчас 1200 у нас что в стране газ закончился? Или олигархи обеднели, совесть то есть или нет. Зарплата то у нас не растет», — пишет Иван Кебров.

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