Ярославль, , 08:57 — REGNUM В Ярославской области задержан директор по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» Геннадий Гаврюшин. Об этом сообщил телеканал «Рыбинск-40».

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На самом предприятии телеканалу подтвердили, что у правоохранительных органов возникли претензии к Гаврюшину. Там пообещали уволить сотрудника, в случае, если будет доказана его вина. Стоит отметить, что на сайте предприятия в списке руководителей он уже не значится.

С 2007 по 2014 годы Геннадий Гаврюшин служил начальником рыбинской полиции. В чём именно его подозревают, пока неизвестно.

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