Саратов, , 08:58 — REGNUM В Саратовской области продолжают ежесуточно регистрировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 28 апреля подтверждено 58 746 случаев инфицирования. За сутки заболели еще 135 человек, днем ранее — 131 житель. Выздоровели всего 53 299 пациентов, за сутки — 128 человек. Скончались 925 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За минувший день в областном центре подтверждены 57 случаев заражения, в Энгельсском районе — 16, в Балаковском — 15, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 67 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области однократно вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли по данным на 27 апреля 172 116 жителей.

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