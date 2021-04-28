Красноярск, , 08:52 — REGNUM В Красноярске водится особый противопожарный режим (ОПР), сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Уточняется, что ОПР начинает действовать в Красноярске и большинстве районов Красноярского края с 30 апреля. Запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы. Кроме того, под запретом пал травы, отходов и бытового мусора.

В настоящее время в Красноярске пожары на склонах, пустырях, вдоль автодорог, в парках и садовых обществах регистрируются ежедневно.

Красноярцам напоминают, что в условиях ОПР применять открытый огонь категорически запрещено. Выполнение противопожарных правил контролируют надзорные органы, в том числе с помощью квадрокоптеров. Нарушителям грозят штрафы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 апреля ОПР действует в 12 районах Красноярского края.

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