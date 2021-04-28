Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1 016 809 человек. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по число вакцинированных лидирует Алма-Ата, где прививки получили 195 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 134 тыс., в Нур-Султане и Карагандинской области — по 98 тыс. Второй компонент вакцины получили 205 188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский фонд национального благосостояния «Самрук-Казынка» закупил миллион доз китайской вакцины Hayat-Vax. До конца апреля Казахстан планирует получить 400 тыс. доз.

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