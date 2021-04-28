Джокьякарта, Индонезия, 28 апреля 2021, 08:51 — REGNUM В Индонезии проповедник Устаз Абдул Сомад предложил сообществу пожертвовать средства на покупку новой подводной лодки, сообщает Detik.
Для сбора средств Устаз Абдул Сомад сотрудничает с мечетью в Джокьякарте.
«Народ един. Поддержим наш суверенитет. Пожертвуем на покупку подводной лодки», — написал проповедник в своем аккаунте в Instagram.
Согласно информации, полученной в мечети Джокьякарты, удалось уже собрать около 365 млн индонезийских рупий ($25,1 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, член парламента Индонезии заявил, что бюджетные ассигнования на закупку оборонной техники должны быть максимальными в ближайшие годы.
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