Джокьякарта, Индонезия, , 08:51 — REGNUM В Индонезии проповедник Устаз Абдул Сомад предложил сообществу пожертвовать средства на покупку новой подводной лодки, сообщает Detik.

Для сбора средств Устаз Абдул Сомад сотрудничает с мечетью в Джокьякарте.

«Народ един. Поддержим наш суверенитет. Пожертвуем на покупку подводной лодки», — написал проповедник в своем аккаунте в Instagram.

Согласно информации, полученной в мечети Джокьякарты, удалось уже собрать около 365 млн индонезийских рупий ($25,1 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, член парламента Индонезии заявил, что бюджетные ассигнования на закупку оборонной техники должны быть максимальными в ближайшие годы.

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