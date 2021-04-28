Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM Власти столице Бурятии Улан-Удэ разрешили посещение кладбищ в родительский день, который в этом году отмечают 11 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Ближе к этой дате будут запущены автобусные маршруты до городских кладбищ. Всего в городе насчитывается девять кладбищ общей площадью почти 250 гектар.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники городского лесничества устраивают минерализованные противопожарные полосы вокруг них, а также патрулирует леса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 апреля на территории города введён особый противопожарный режим. С этого времени пребывание граждан в пригородных лесах запрещено, на въезде будут установлены 60 специальных ограждений.

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