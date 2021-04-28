Вашингтон, , 08:49 — REGNUM С момента инаугурации президента США Джозефа Байдена 20 января 2021 года в стране уже сделано более 215 млн прививок от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе выступления сообщил глава Белого дома, передаёт телеканал NY1.

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Американский лидер также рассказал и о других достигнутых успехах в вакцинации. Так, по его словам, с менее чем 1%, когда он вступил в должность главы государства, на сегодня число полностью вакцинированных пожилых людей возросло до 67%. При этом 80% получили по крайней мере один укол.

«Вместо того чтобы терять тысячи пожилых людей каждый день, мы спасаем тысячи жизней, — сказал Байден. — И с каждым днём их становится всё больше и больше».

Также, отметил Байден, в США за последние месяцы резко сократилось число случаев заболевания COVID-19 и связанных с коронавирусом смертей.

Завершая своё выступление, президент поблагодарил «всех, кто получил вакцину, за то, что вы выполнили свой патриотический долг и помогли нам встать на путь ко Дню независимости».

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«Если вы вакцинированы, вы можете делать больше вещей, более безопасно, как на открытом воздухе, так и в помещении, — пояснил Байден. — Так что для тех, кто ещё не сделал прививку, особенно если вы молоды или думаете, что вам это не нужно, это ещё одна отличная причина сделать прививку. Сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в США за последние 24 часа зафиксировано почти 47,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. С учётом этих данных общее число носителей SARS-CoV-2 в стране за всё время пандемии превысило 32,12 млн. При этом количество погибших от COVID-19 перешагнуло отметку в 572 674.

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