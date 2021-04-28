Белград, , 08:51 — REGNUM В рамках регулярного политического диалога с госдепартаментом США посол Сербии в США Марко Джурич 28 апреля встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филиппом Райкером. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Джурич отметил, что Сербия всегда будет стремиться к стабильности и миру в регионе и постоянно демонстрировать серьезными и мудрыми действиями то, что Белград является надежным и заслуживающим доверия партнером США в этой части Европы.

В ходе беседы особое внимание уделялось значению 140-летней истории дипломатических отношений Сербии и США, союзническим отношениям в обеих мировых войнах, а также в последние годы все более интенсивному сотрудничеству во всех областях, представляющих взаимный интерес.