Тегеран, , 08:56 — REGNUM Американский военный корабль открыл предупредительный огонь в направлении катеров Ирана, которые слишком близко к нему подошли. Инцидент произошёл в Персидском заливе, сообщает пресс-служба ВМС США.

Отмечается, что иранские катера «преследовали» патрульный корабль класса «Циклон» USS Firebolt, и ему пришлось «пресечь преследование». В апреле подобное уже случалось.

По данным американского командования, патрульный корабль сопровождал патрульный катер USCGC Baranoff Береговой охраны США. Экипажи трёх катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «действовали небезопасно», так как сблизились с американскими кораблями в международных водах на расстояние около 68 ярдов (почти 62 м).

На корабле Firebolt иранцев предупредили о недопустимости близких манёвров через систему радиосвязи и громкоговоритель, однако ситуация не изменилась. Тогда Firebolt отгнал катера предупредительными выстрелами.

Видеозапись инцидента опубликована в YouTube, короткий ролик называется «U.S. fires warning shots at Iranian fast boats». Какое именно оружие применили американские моряки, не сообщается. Корабли класса «Циклон» вооружены пушкой калибра 25 мм, автоматическими гранатомётами, пулемётами и пусковой ракетной установкой AGM-176 Griffin.

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