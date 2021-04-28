Москва, , 08:46 — REGNUM Заметное потепление в Москве начнется 6−7 мая, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Мы потепление, уже такое, хорошее, ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6−7 мая», — цитирует его ТАСС.

По предварительным данным, 8 и 9 мая температура в Москве повысится до 15−19 °C. Кроме того, в эти дни не ожидается дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра РФ, сегодня, 28 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +9…+11 °C.

В четверг, 29 апреля, днём в столице ожидается +12…+14 °C. По области +9…+14 °C. Ночью в регионе ожидается +1…+6 °C. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.

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