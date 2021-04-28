Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Сумму в $18 млрд планируют потратить США на разработку, разработку, производство и обслуживание нового истребителя, способного перехватывать ракеты, 27 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне страны (MDA).

По информации MDA, вооружение будет создано якобы для противодействия Ирану и КНДР. В разработке и производстве боевой машины будут участвовать компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp.

К 2026 году планируется завершить отбор предложенных вариантов истребителя и начать производство 31 самолета, из которых десять единиц направят на испытания. В Агентстве по противоракетной обороне надеются, что истребители будут представлены не позднее 2028 года. Самолеты разместят на авиабазах на Аляске. Предварительная стоимость каждого из них составит около $498 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Пентагон создал Оперативный центр для ускорения работ по разработке гиперзвукового оружия США.

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