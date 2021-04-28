Уфа, , 08:46 — REGNUM 582 приусадебных и придомовых участков остаются подтопленными в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону Ильдар Саетгареев на брифинге по паводковой ситуации в республике.

По его словам, у спасателей республики на контроле в связи с подтоплениями остаются 16 ситуаций в трех муниципальных образованиях: подтопленными остаются 582 приусадебных и придомовых участка, 11 садовых домов, 25 придомовых территорий, восемь участков дорог. На подтопленных территориях проживают 87 человек, включая 13 несовершеннолетних. Два человека размещены в пунктах временного проживания в Уфе.

Саетгареев сообщил, что фиксируется снижение уровня реки Деме, при этом река еще не вошла в пойму.

По словам первого заместителя председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, за минувшие 24 часа спасатели получили два обращения о подтоплениях, хотя раньше за сутки поступало до 170 обращений.

Сообщается, что уровень воды в реке Белая в районе Уфы за прошедшие 24 часа уменьшился на 45 см, а в Чишминском районе около Бочкарева уровень воды в реке Демы уменьшился на 23 см.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии стабилизируется ситуация с паводком.