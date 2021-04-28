Санкт-Петербург, , 08:43 — REGNUM Парламент Санкт-Петербурга на своём пленарном заседании 28 апреля рассмотрит в первом чтении проект регионального закона «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», разработанный фракцией «Единая Россия».

6 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Разработчики документа предлагают официально установить, что наказы избирателей являются одной из форм участия граждан в управлении делами государства. Наказами признаются обращения (в том числе предложения и поручения) избирателей к кандидатам в депутаты Заксобрания в период избирательной кампании, составленные в письменной форме и касающиеся вопросов изменения действующего федерального законодательства или законодательства Санкт-Петербурга.

«Наказы избирателей вносятся в ходе встреч избирателей с кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в период избирательной кампании: передаются лично кандидату в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга либо его доверенному лицу, а также в ином порядке, определенном кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — говорится в законопроекте.

Устанавливаются требования для регистрации наказов избирателей, а также предусматривается порядок работы с такими обращениями в случае, если кандидат, к которому они обращены, стал депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Так, избранные депутаты, согласно законопроекту, обобщают полученные ими наказы избирателей, составляют перечни наказов на бумажном носителе и представляют их в городской парламент в течение двух месяцев со дня их избрания для последующего рассмотрения в Законодательном собрании. В свою очередь Законодательное собрание размещает информацию об исполнении наказов избирателей на своём официальном сайте.

«Законодательная инициатива фракции «Единая Россия» направлена на развитие прямой демократии», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Наказ избирателя — самый главный закон для депутата. Если он принят — он должен быть выполнен, а не уйти «под сукно» или сгинуть в «долгом ящике», — сказал спикер.

По его словам, предложенный законопроект в год выборов должен сыграть роль «прививки от популизма», если «кандидат в пылу предвыборной агитации обещал всё и всем, даже не пытаясь здраво оценить свои возможности».

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