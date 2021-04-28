Казань, , 08:47 — REGNUM В отношении жителя города Казани следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

27 апреля сотрудники полиции прибыли в квартиру подозреваемого на улице Батыршина для проведения обыска. Мужчина хранил дома компоненты для изготовления взрывоопасных веществ, которые поджег. В результате в квартире произошел хлопок и начался пожар. Никто из присутствовавших в помещении не пострадал.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на улице Батыршина 27 апреля произошел пожар в многоквартирном доме №29. Прибывшие экстренные службы с помощью масок спасли пять человек. Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. В подъезде многоэтажки было сильное задымление, выбиты окна. Локализовать огонь удалось около 13:00 (мск).

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