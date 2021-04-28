Сеул, , 08:44 — REGNUM В первом квартале 2021 года по Южной Корее мигрировали 2 074 000 человек, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, темпы падения показателя оказались самыми высокими с первого квартала 2013 года.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (26 071 человек), Тэгу (7518 человек), Ульсане (5460 человек), а чистый приток — в провинции Кёнгидо (57 092 человек), Сэджоне (4306 человек), Чеджу (695 человек).

Отмечается, что в период с января по март 2021 года по стране мигрировали порядка 505 тыс. человек в возрасте 20−29 лет, 414 тыс. человек в возрасте 30−39 лет, 304 тыс. человек в возрасте 40−49 лет, 259 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, 242 тыс. человек в возрасте 50−59 лет.

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 16,4%, что на 0,8% меньше, чем в первом квартале 2020 года.