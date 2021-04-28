Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM В Казахстане планируют создать реестр субъектов социального предпринимательства. Об этом 28 апреля заявила депутат Мажилиса (парламента) республики Екатерина Смышляева на пленарном заседании нижней палаты.

28 апреля Мажилис Казахстана принял в первом чтении поправки по вопросам социального предпринимательства. Документ дает определение субъектам предпринимательства и вводит критерии для получения статуса такого субъекта.

Чтобы получить статус предприниматель должен создать рабочие места для уязвимых категорий граждан в количестве 50% от общего числа работников или производить товары для данной категории.

Социальным предпринимательством также будет считаться бизнес, оказывающий услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Законопроект определяет меры государственной поддержки для социальных предпринимателей: грантовое финансирование, обеспечение инфраструктуры, субсидирование кредитов, налоговые льготы, обучение и другие меры.