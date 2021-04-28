Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM В Бурятии повысили размер компенсации семье восьмилетнего мальчика, искусанного ранее собаками. Верховный суд обязал мэрию Улан-Удэ выплатить 700 тыс. рублей, сообщает портал «МК в Бурятии» со ссылкой на адвоката потерпевших.

Из них 500 тыс. рублей, как отмечается, должен получить сам пострадавший. Оставшаяся сумма будет распределена между ближайшими родственниками мальчика.

Нападение произошло в январе 2020 года, возле дома школьника. Спасли его соседи, отбившие мальчика от своры собак. О происшествии спустя год напоминает множество шрамов на его теле, а также страх перед собаками.

В феврале 2021 года суд первой инстанции определил размер компенсации в 500 тыс. рублей. С этим решением не согласились как истцы, так и мэрия города, подав апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в Улан-Удэ зарегистрировали сразу три нападения животных на детей. В числе потерпевших мальчики от 8 до 11 лет.

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