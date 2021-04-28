Челябинск, , 08:36 — REGNUM В Челябинске пересмотрен проект строительства метрополитена. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Чиновник добавил, что с основными проектными решениями в городе уже определились и понимают, как развивать уже созданное и вписывать метро в новую транспортную схему муниципалитета. Кроме того, есть понимание того, как всё это будет увязано с новой маршрутной сетью, внедрять которую предстоит в течение двух лет.

Текслер подчеркнул, что в реализации проектов развития регионам помогут инфраструктурные бюджетные кредиты под 3%, которые будут рассчитаны на 15 лет. Дополнительные средства могут поддержать и Челябинск в плане создания метрополитена и развития системы общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что проект челябинского метро будет встроен в транспортную сеть города.