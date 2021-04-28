Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году запланированы работы на 78 дорогах, контрактация по основным объектам сегодня составляет 100%, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным минстроя региона, в Орской агломерации за этот год приведут в нормативное состояние 78,8 км (в том числе 71,7 км региональных дорог, 7,1 км — дороги Орска). Общее финансирование проекта в Орской агломерации составляет 471,6 млн рублей. На 10 объектах работы уже начались — это девять городских улиц и начальный участок автодороги Орск — граница с Республикой Башкортостан протяженностью 10,5 км.

На совещании по вопросам дорожного ремонта и жилищно-коммунального комплекса, которое провел губернатор Денис Паслер, чиновники рассмотрели каждый случай повреждения дорог, отремонтированных в 2020 году в Орске, Новотроицке и Гае. Все дефекты в 2021 году будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств. Руководители основных компаний — исполнителей дорожного ремонта подтвердили свою готовность.

«Работы по гарантийным обязательствам нужно провести до конца мая. В этом году на дорожный ремонт выделена беспрецедентная сумма, поэтому важно не затягивать сроки гарантийных работ. Мы выделяем государственные средства, и они должны работать на людей! Рассчитываю, что местные власти будут строже подходить к строительному контролю при приемке работ», — сказал глава региона.

Руководителя гайской компании ООО «Блеск», допустившей нарушения и отказавшейся от гарантийного ремонта, губернатор поручил исключить из списка исполнителей дорожных работ за бюджетные средства.

В Ясненском городском округе остаются два проблемных участка. Первый — по улице Парковой, где сейчас нужно заменить 500 метров асфальта. Второй участок — на Фабричном шоссе, менее 500 метров. В обоих случаях компания-подрядчик устранит дефекты до конца мая. В 2022 году планируется сделать ремонт региональной дороги до поворота на Ясный и начать ремонт подъезда к городскому округу.

В Медногорске готовится документация на ремонт путепровода. В Новотроицке и в Гае ремонт подъездов к населенным пунктам завершится в июне. В августе планируется закончить ремонт участка трассы «Подъезд к Кувандыку».