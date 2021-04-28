Москва, , 08:35 — REGNUM Накануне большого православного праздника Пасха Роспотребнадзор напомнил жителям России правила при покупке продуктов питания. В первую очередь надо использовать только свежие, качественные продукты, соообщ9ается на сайте ведомства

При покупке яиц, творога и куличей стоит обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Консистенция качественного творога должна быть мягкой и нежно-маслянистой. Вкусный творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии майских праздников и Пасхи жителям России дали рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

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