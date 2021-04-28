Москва, , 08:35 — REGNUM В список недружественных России стран вошли США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания. Об этом сообщил российский телеканал «Россия-1» в программе «60 минут».

Официально список недружественных стран пока не опубликован российским правительством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» подтвердила, что «в списке фигурируют США».

«Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится», — добавила дипломат.

Предполагается, что страны с таким статусом будут лишены привычных для других диппредставительств в РФ прав и возможностей. Например, число их дипломатических сотрудников будет строго регламентироваться, посольства таких стран не смогут нанимать на работу граждан России, а их передвижение по РФ ограничено или вовсе запрещено.

Составить список поручил президент России Владимир Путин, подписавший соответствующий указ 23 апреля.