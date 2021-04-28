Киев, , 08:38 — REGNUM Украина не будет вести переговоры по Донбассу с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время интервью телеканалу BBC News World.

«Это красная линия, которую мы не перейдём. Президент очень твёрд в этом», — сказал он.

Кулеба объяснил, что по версии Киева Россия «напала» на Украину, а значит договариваться о мире нужно с Москвой.

«Мы не будем разговаривать с их марионетками», — подытожил министр.

Напомним, власти Украины отрицают гражданский характер войны в Донбассе, а также свою ответственность за её разжигание. В Киеве заявляют, якобы Россия «атаковала» Украину, но не могут предъявить никаких реальных доказательств этой версии случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не будет обсуждать тему Донбасса в ходе вероятной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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