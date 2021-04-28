Ростовская область, 28 апреля 2021, 08:33 — REGNUM Назначен исполняющий обязанности прокурора Ростова-на-Дону. Временно возглавил надзорное ведомство Александр Жаков.
Ранее с 2012 года руководил прокуратурой Ростова-на-Дону Пётр Треглазов. С 27 апреля он приступил к исполнению обязанностей прокурора Волгограда.
ИА REGNUM сообщало, что Треглазов — коренной ростовчанин и выпускник Ростовского государственного университета по специальности юриспруденция.
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