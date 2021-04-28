Оренбург, , 08:33 — REGNUM В Оренбурге начали готовиться к детской летней оздоровительной кампании. Планируется, что в местных загородных лагерях отдохнут более 20 тысяч детей, сообщает пресс-служба мэрии.

К работе готовят 15 загородных лагерей. В 2021 году стоимость путевки в детский лагерь за двухнедельное пребывание ребенка в среднем составит 13 123 рубля.

Лагеря начнут функционировать с 1 июня. Начальник управления образования администрации Оренбурга Лариса Бебешко отметила, что из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в работе лагерей сохранится ряд ограничений и требований. В частности, персонал перед работой сделает ПЦР-тест на коронавирус, а наполняемость отрядов составит 75%.

Напомним, в 2020 году Оренбургу удалось организовать летний отдых в сложных эпидемиологических условиях. В прошлом сезоне в загородных лагерях отдохнули 4,5 тысяч детей.

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