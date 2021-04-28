Лондон, , 08:34 — REGNUM В сети появились фотографии нового кроссовера Range Rover Sport 2022 модельного года, проходящего дорожные испытания в Великобритании. Снимки размещены на сайте Carscoops.

Автомобиль покрыт камуфляжной плёнкой. У попавшего в кадр Range Rover Sport немного другая задняя часть с более коротким свесом и более заметным спойлером, отходящим от крыши, по сравнению с другими прототипами марки 2022 модельного года.

Журналисты издания обратили внимание, что прототип имеет уникальные чёрные колёсные диски, выполненные в спортивном стиле. Кроме того, ожидается появление у будущей новинки новых передних и задних фонарей.

Под капотом Range Rover Sport 2022 модельного года будет «трудиться» двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор.

Премьера новинки запланирована на начало 2022 года.

Ранее на немецкой трассе Нюрбургринг специалисты компании Land Rover провели тестирование нового Range Rover. В качестве силового агрегата у модели может быть установлен 4,4-литровый твин-турбо V8 от BMW.

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