Благовещенск, , 08:32 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 11). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 263 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса восемь человек болеют пневмонией, ещё четыре — ОРВИ.

В Приамурье за всё время провели более 910 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние стуки — 1911.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в области за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом (днём ранее — один). За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 277 жителей Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 1017 человек. Всего вакцину, по данным на 27 апреля, уже получили 58 388 жителей островного региона.